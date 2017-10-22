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Артем Кузелев

Крупнейшая выставка Cartier в Нью-Йорке

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  • 22 Октября 201716:06
Сюжеты: Cartier, Бижутерия, украшения, драгоценности

В минувший уикенд в Нью-Йорке открылась масштабная выставка, рассказывающая историю ювелирного дома.

Ювелирный дом Cartier проводит в Нью-Йорке самую крупную выставку в своей истории бренда. Экспозицию составили более 500 ювелирных изделий из архива дома, включая легендарное колье Элизабет Тейлор и бриллиантовую тиару, созданную мастерами дома сто лет назад. Выставка расположилась в бутике компании на Пятой авеню и включает закрытые мероприятия, на которых можно приобрести некоторые винтажные и отреставрированные изделия. На третьем этаже магазина работает ювелирная мастерская, где мастера ювелир, огранщик, геммолог и оправщик рассказывают, как создаются прекрасные украшения. Работает выставка только неделю – до 29 октября. 

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