Кутюрная коллекция Alexandre Vauthier. Осень-зима, 2020/21

Работая над новой кутюрной коллекцией, дизайнер Александр Вотье размышлял о жизни в условиях карантина.

Мир моды наконец-то оживился с показами в рамках цифровых Недель моды. Одним из ярких событий июля стала презентация новой коллекции дома Alexandre Vauthier. По словам самого дизайнера, работая над кутюрными образами, он размышлял о жизни в эпоху тотального карантина. Так и появились эти яркие платья с вышивкой, воланами и рюшами, перьями и другим богатым декором. Вотье отказался от классического черного и разбавил его золотом, бирюзой, коралловыми пятнами и деталями цвета фуксии.