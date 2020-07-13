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Осень-зима 2020-21 (34)
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Артем Кузелев

Кутюрная коллекция Alexandre Vauthier. Осень-зима, 2020/21

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  • 13 Июля 202013:45
Сюжеты: Осень-зима 2020-21

Работая над новой кутюрной коллекцией, дизайнер Александр Вотье размышлял о жизни в условиях карантина.

Мир моды наконец-то оживился с показами в рамках цифровых Недель моды. Одним из ярких событий июля стала презентация новой коллекции дома Alexandre Vauthier. По словам самого дизайнера, работая над кутюрными образами, он размышлял о жизни в эпоху тотального карантина. Так и появились эти яркие платья с вышивкой, воланами и рюшами, перьями и другим богатым декором. Вотье отказался от классического черного и разбавил его золотом, бирюзой, коралловыми пятнами и деталями цвета фуксии.

 
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