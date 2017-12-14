Лара Пичугина представила трендбук на сезон весна-лето 2018

На основе показов российских дизайнеров, стилист - имиджмейкер Лара Пичугина представила свой трендбук на будущий сезон.

Красный

Lady in red. Не новый тренд, но эффектный. И даже его можно усилить, если выбрать не платье средней длины или брючный костюм,а костюм с прозрачными вставками, платье с ассиметричным декором длиной в пол или комбинезон с кейпом.

Розовый

Розовый. От яркой фуксии до нежно-розового оттенка фламинго.

Серебро

Из всех блесков прошлого сезона с нами остался серебристый.

Пайетки

И частный его случай- паейтки подоспели вовремя- аккурат к новому году. Крупные и мелкие. Простые и двусторонние. Последние удобны тем, что на вещи мановением вашей руки можно написать любой слоган и он продержится ровно столько , сколько хотите вы.

Зеленый

Еще один очень "праздничный" тренд - зеленый! Особенно с яркими красными акцентами в образе вызывает устойчивую ассоциацию с новогодней елкой

Море

Море! Ну как еще назвать сочетание синих и зеленых оттенков в одном образе? А лазурь в чистом виде?

Яшма

Яшма. Она бывает как раз красных, зеленых и сине-зеленых оттенков.

Нюд

Нюд ,пудра или беж - как хотите называйте. Но он тотально присутствовал в 95% коллекций.

Жакет

Пиджак или жакет. Стилисты спорят как называть, но сходятся в одном - вещь модная и совсем не скучная. Самый писк- клетчатый с слегка увеличенными плечами.

Платье-жакет

Платье- жакет. То что слева.конечно нет, по форме оно платье-бюстье со шлейфом,но прародитель-то читается четко - смокинг с белой сорочкой.

Тренчкот

Тренчкот. Классический экземпляр от Burberry в шкафу это хорошо,но климат сами знаете у нас какой и какое бывает лето. Одного плаща бывает мало... Дизайнеры учли это.

Яркий костюм

Яркий брючный костюм. По степени эффектности не уступает красному платью))

Шляпа

Самая модная шляпа в этом сезоне - испанка. Вообще, дизайнеры явно вдохновлялись образом гаучо. Принты и элементы их костюмов налицо. Пожалуй, я еще об этом напишу.

Лампасы

Лампасы. Взяты не то с генеральского мундира,не то со спортивного костюма.

Олимпийка - дань 80-м

Когда спортивный костюм был роскошью и модным фетишем. В нем не потели на пробежке, да в те времена и на пробежки-то были не в тренде. В спортивном костюме выходили в люди, наряду с джинсами он был предметом вожделения завзятых модников .

Пышные рукава

Пышные, зачастую прозрачные, рукава. И лучше с длинными манжетами. За вдохновением дизайнеры явно заглянули на сто-двести лет назад.

Прорези в рукавах

Прорези в рукавах . Причем эффект кейпа нам уже знаком,а вот словно надорванный плечевой шов - это что-то новенькое, вернее очень старенькое. Тренд можно назвать "исторически костюм"

Два разреза

Два разреза спереди. Модели по подиуму ходят быстро и компрометируют этот тренд))

Бахрома

Бахрома. Длинная и короткая. Из цепочек, ковровая и со знамен - дизайнеры находят вдохновение везде!

Бретели

Одна или две. В последнем случае платье смахивает на русский сарафан. И это хорошо. А то сколько можно слушать, что мы все слизываем с чужестранцев. Нет ,не все. Этот тренд явно наш!

Черная окантовка

Привет Коко Шанель.

Пластик

Конечно, одежда из него крайне неудобна. Как и обувь. Ему остается лишь зона аксессуаров.

Тюль и фатин вторым слоем словно дымкой окутывает наряд.

Сосборенность на кулиску. Привет из 80-х.

Шахматный принт

Цветочный принт. Все передовые российские дизайнеры его показали. И заодно про модную обувь: высоченные ботфорты и текстильные остроносые ботильоны самый-самый must have.

Рюши, воланы и оборки - романтичным особам будет из чего выбрать

Модная полоска расположена нынче по диагонали

Пояс-кушак. Вернее его имитация. Этот тренд легко повторить в быту – стоит пропустить под ремень перекинутый через плечо шарф или палантин.

Гофре и плиссе. Пожалуй, самый простой, понятный и применимый в быту тренд. Дополните юбку-гофре миди длины водолазкой и высокими сапогами на устойчивом каблуке и наряд в стиле 70-х готов!

Птицы. И вроде бы год петуха заканчивается, а они остаются с нами. Колибри, фазаны и попугаи. В принте, вышивке и самих перьях.

Лара Пичугина

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