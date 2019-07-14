Вход
ADV



Интересно
Леди ГаГа (Lady GaGa) (96)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Леди Гага запускает бренд косметики!

  • 387
  • 0
  • 14 Июля 201910:33
Сюжеты: Леди ГаГа (Lady GaGa), Косметика и парфюмерия

Бьюти-марка Haus Laboratories станет первым крупным косметическим брендом, эксклюзивно представленным на Amazon.

В официальном Instagram Леди Гаги появился анонсирующий пост и короткое видео о марке Haus Laboratories. Певица говорит в ролике: «Еще один косметический бренд – последнее, что нужно этому миру. Но это очень плохо. Говорят, красота в глазах смотрящего. В Haus Laboratories мы считаем, что красота – это то, как вы видите себя. Ваше самовыражение, ваше искусство себя подавать. Мы хотим, чтобы вы себя любили. Наш дом – ваши правила».

Предзаказ на косметику откроется 15 июля. Поклонники Леди Гаги смогут приобрести наборы из блеска для губ, карандашей всех цветов, теней и подводок. Старт продаж назначен на сентябрь.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru