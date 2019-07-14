Леди Гага запускает бренд косметики!

Бьюти-марка Haus Laboratories станет первым крупным косметическим брендом, эксклюзивно представленным на Amazon.

В официальном Instagram Леди Гаги появился анонсирующий пост и короткое видео о марке Haus Laboratories. Певица говорит в ролике: «Еще один косметический бренд – последнее, что нужно этому миру. Но это очень плохо. Говорят, красота в глазах смотрящего. В Haus Laboratories мы считаем, что красота – это то, как вы видите себя. Ваше самовыражение, ваше искусство себя подавать. Мы хотим, чтобы вы себя любили. Наш дом – ваши правила».

Предзаказ на косметику откроется 15 июля. Поклонники Леди Гаги смогут приобрести наборы из блеска для губ, карандашей всех цветов, теней и подводок. Старт продаж назначен на сентябрь.