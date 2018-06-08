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Лена Леонидова

Летняя коллекция обуви Paolo Conte

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  • 08 Июня 201818:30
Сюжеты: Paolo Conte

      Мода имеет цикличный характер, но полностью прошлое никогда не копирует. Модельеры всегда обращаются к истокам, чтобы через призму времени и технологий создать тенденции будущего. Каждый новый сезон преподносит новые идеи, сюрпризы и новинки, но лишь задавая вектор направления, потому что полное завершение образа зависит от личности и индивидуальности.

     Сегодня на подиумах время спорной моды и противоречий: сочетаются женственность и удобство, роскошь и комфорт, покорность и самовыражение, отражающие  дух современности. Теперь редко удаётся встретить в дневное время женщину в нарядном платье и на шпильках, это даже моветон. Ритм диктует стиль, и поиски новых фактур и форм, творческих идей и воплощений никогда не останавливаются. Минимализм, функциональность, комфорт, практичность — главные постоянные тренды современности. Простые лаконичные линии в сдержанной цветовой гамме создадут стильный летний лук, а детали подчеркнут хрупкость и женственность образа.

     Дизайнеры обувного бренда Paolo Conte создают коллекции с учётом актуальных тенденций, поэтому спорт может быть шикарным, женственность не на высоких шпильках, и стиль в целом – это, скорее, внутренняя гармония, а не канонические сочетания модных аксессуаров. В летней коллекции Paolo Conte преобладает совершенство тонких линий, сложность текстур, светлые и монохромные цветовые сочетания. Цветовая палитра - оттенки серая звезда, флюоресцирующий персик, голубой лёд и другие. Неограниченный выбор форм и многообразие оттенков оставляют широкий выбор для творчества на любой вкус и предпочтения.

 

 

 

 

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