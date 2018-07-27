Новый салон обуви Paolo Conte в ТЦ "Мега Белая Дача"

В середине июля в Москве состоялось торжественное открытие нового салона обуви и аксессуаров Paolo Conte в ТЦ "Мега Белая Дача". Традиционно, по случаю открытия, посетителей ждала развлекательная программа: яркое шоу от приглашенного ведущего с розыгрышем подарков от марки, знакомство с летней коллекцией обуви и аксессуаров по приятным ценам, скидки и бонусы. Приветственную речь на мероприятии произнес президент Paolo Conte - Ротарь Андрей Васильевич. Площадь салона - 140 кв метров. Это второй по величине салон в сети, после ТЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге.