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Лена Леонидова

Новый салон обуви Paolo Conte в ТЦ "Мега Белая Дача"

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  • 27 Июля 201818:48
Сюжеты: Paolo Conte

В середине июля в Москве состоялось торжественное открытие нового салона обуви и аксессуаров Paolo Conte в ТЦ "Мега Белая Дача". Традиционно, по случаю открытия, посетителей ждала развлекательная программа: яркое шоу от приглашенного ведущего с розыгрышем подарков от марки, знакомство с летней коллекцией обуви и аксессуаров по приятным ценам, скидки и бонусы. Приветственную речь на мероприятии произнес президент Paolo Conte - Ротарь Андрей Васильевич. Площадь салона - 140 кв метров. Это второй по величине салон в сети, после  ТЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге. 

 

 

 

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