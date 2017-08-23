Линдси Уиксон в фотосессии Vogue Me China. Август, 2017

В прошлом месяце американская топ-модель объявила о завершении карьеры, а уже в этом появилась в фотопроекте китайской версии приложения Vogue Me.
Добившись потрясающих результатов в своей работе, американская топ-модель была вынуждена отказаться от профессии из-за проблем со здоровьем. Августовская фотосессия Vogue Me China стала красивым прощанием Линдси Уиксон с карьерой. Однако сама девушка заявляет, что не прощается с модной индустрией и, возможно, в скором времени попробует свои силы в качестве дизайнера. Пока же можно любоваться этими снимками, созданными фотографом из Тайваня Чжэнем Ву.
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