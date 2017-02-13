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Артем Кузелев

Лос-анджелесский показ Tommy Hilfiger. Весна, 2017

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  • 13 Февраля 201711:47
Сюжеты: Tommy Hilfiger, Весна-лето 2017

В преддверии нью-йоркской Недели моды американский дизайнер представил свою весенне-летнюю коллекцию в Лос-Анджелесе.

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  • Tommy Hilfiger. Весна, 2017

Следует отметить, что предварительный показ коллекции Tommy Hilfiger будущего сезона уже состоялся в октябре 2016 года. Тогда байеры, редакторы и критики особенно отметили купальники бикини и платья в богемном стиле. Однако на днях Томми показал коллекцию полностью, посвятив ее новой локации – океанскому побережью в Венис-Бич, Калифорния.

Всего в коллекцию вошло 55 образов из основной коллекции Tommy Hilfiger и капсулы ставшей популярной коллаборации Tommy х Gigi. Вдохновением для дизайнера и его соратницы Джиджи стала сама Калифорния и ностальгическая тема Лета любви. Поэтому весенне-летние образы получились такими спортивными, комфортными, с налетом случайности и бохо-шика.

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