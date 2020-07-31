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Артем Кузелев

Лука Гуаданьино снимет фильм о Сальваторе Феррагамо

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  • 31 Июля 202013:53
Сюжеты: Salvatore Ferragamo

Режиссер фильмов «Зови меня своим именем» и «Суспирия» станет автором документалки о знаменитом итальянском дизайнере.

Картина о Сальваторе Феррагамо уже получила название «Сальваторе – сапожник снов». Роль самого дизайнера неожиданно для многих сыграет американский режиссер Мартин Скорсезе. Сюжет фильма строится вокруг истории итальянского сапожника, который в итоге стал обувать ведущих звезд Голливуда, затем основал собственный дом моды. Сценарий написала Дана Томас, автор книг об Александре МакКуине и Джоне Гальяно. Премьера фильма состоится в этом году в рамках Венецианского кинофестиваля.

 
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