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Артем Кузелев

Лукбук: Капсульная коллекция Moschino x H&M

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  • 12 Октября 201808:37
Сюжеты: H&M, Moschino

Чуть меньше чем за месяц до старта продаж самая ожидаемая коллаборация сезона опубликовала полный лукбук совместной коллекции.

Вслед за первыми кадрами рекламной кампании марки H&M и Moschino опубликовали в сети полную версию лукбука совместной коллекции. Для съемок Джереми Скотт пригласил своих близких друзей: дрэг-квин Акварию, сестер Айю и Ами из японской группы Amiaya, своего ассистента Сакуру Брэди, главу PR-отдела Moschino Пабло Олеа и других близких людей, которые его вдохновляют. В продаже вещи появятся 8 ноября.  

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