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Артем Кузелев

Лукбук: Коллекция Max Mara. Осень-зима, 2020

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  • 07 Августа 202001:02
Сюжеты: MaxMara, Осень-зима 2020-21

Итальянская марка опубликовала романтичный лукбук коллекции будущего сезона.

Марка Max Mara представила лукбук осенне-зимней коллекции 2020 года. Ее составили платья, комбинезоны, лонгсливы, майки, жакеты и кейпы из натуральных и комфортных тканей: джерси, шерсти и сатина. Особое внимание дизайнеры бренда уделили палитре используемых материалов, сделав ставку на три основные оттенка: черный, бежевый и бордовый. В марке отметили, что выбор вдохновлен природой Южной Америки.

 
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