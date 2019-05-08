Мадонна на обложке Vogue UK. Июнь, 2019

Поп-королева стала главной героиней первого летнего номера британской версии Vogue.

Когда речь заходит о подлинных иконах, которые существуют на стыке моды и музыки, Мадонна превосходит всех. Руководствуясь этой мыслью, Эдвард Эннифул и его команда сделали поп-королеву главной героиней июньского номера. Для обложки Мадж позировала перед объективами Мерта аласа и Маркуса Пигготта в ванне с водой.

В преддверии выхода нового альбома Мадонны и начала гастрольного тура Vogue напоминает историю самой продаваемой артистки всех времен. При этом журнал делает акцент на том, что звезда большую часть своей жизни являлась, вероятно, самой выдающейся феминисткой на планете. В мире до социальных медиа непрерывный поток ее хитов инициировал дискуссию о расширении прав и возможностей женщин в разных уголках мира.

Главной темой каверстори июньского номера фэшн-редактор Бенджамином Бруно выбрал феминизм и образы ведущих феминисток середины XX века, чьим наследием Мадонна не только восхищается, но и вдохновляется им. К слову, новый ее – 14! – альбом тоже развивает эту тему.