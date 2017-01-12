Мадонна на юбилейной обложке Harper’s Bazaar. Февраль, 2017

Королева поп-музыки стала главной героиней юбилейного 150 номера Harper’s Bazaar, который увидит свет в феврале.

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Две легенды соединились! Олицетворение современной поп-культуры Мадонна украсила своим появлением олицетворение истории современной моды Harper’s Bazaar. Отличная идея отпраздновать 150-летие, пригласив в качестве главной героини номера звезду, на которую равняются и хотят быть похожи миллионы женщин по всему миру. Запечатлели Мадонну в самых роскошных нарядах парни из фотодуэта Luigi & Lango.