Магия моды от «Губернского стиля»

Традиционно во второй половине мая международный фестиваль моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» собирает друзей: дизайнеров, модельеров, иллюстраторов и народных мастеров.

В 2019 г. фестиваль пройдет в Воронеже 17 - 19 мая. Основной конкурсный показ состоится в Центре Галереи Чижова в субботу 18 мая под девизом «Магия моды в жизни и театре», и будет посвящен Году театра в России.

Победители, а всего планируется 50 призовых мест, традиционно получают дипломы, подарки и денежные призы, будут делегированы на российские и международные фестивали мод («Русский силуэт», Estet Fashion Week, CHAPEAU, «Поколение NEXT» и др.), на стажировки в Московский дом моды «Slava Zaitsev». Обладатель гран-при номинируется на Национальную премию индустрии моды «Золотое веретено» и получает денежный приз от салона тканей «Аксинья».

Значительно увеличится число участников отобранных для показа на Estet Fashion Week

Расширяется партнерство с CHAPEAU — крупнейшей международной выставкой головных уборов, одежды и аксессуаров, проходящей в Москве в Гостином Дворе. В рамках выставки проводится салон меховой и кожевенной моды MOSFUR и международная неделя детской моды и искусства «KiDS-2019». В связи с этим, победители «Губернского стиля», представившие в коллекциях головные уборы и использующие мех, как и детские коллекции, станут участниками показа на CHAPEAU и получат право выставиться на коллективном стенде.

Художники-модельеры России и зарубежья продемонстрируют свои работы в номинациях:

«STREET STYLE» - стиль современной жизни;

«БИЗНЕС-ИДЕЯ» - индивидуальные бренды;

«DU LUXE» - вечерняя, свадебная и нарядная одежда;

«КРЕАТИВ» - нестандартные решения и оригинальное исполнение;

«ЭТНОСТИЛЬ» - национальные черты в современной одежде;

«ДЕБЮТ» - творчество юниоров, не достигших 17-летнего возраста;

«РАДОСТЬ ДЕТСТВА» - одежда для детей и школьная форма;

«ПЕРФОРМАНС» - представление Театров моды.

«СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ» - одежда для театральных постановок.

Учитывая театральную направленность фестиваля, в дни его работы пройдет Народный карнавал, который уже много лет организует в разных городах России и зарубежья дизайнер Ирина Гончарова.

Оценивает работы участников экспертный совет, который многие годы возглавляет патриарх российской моды Вячеслав Зайцев.

Фестиваль «Губернский стиль» является своеобразным творческим, карьерным и социальным лифтом для молодых дизайнеров одежды. «Губернский стиль» входит в Перечень олимпиад и творческих конкурсов Министерства просвещения (Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 197). Участие в «Губернском стиле» и полученные награды учитываются в рейтинге учебных заведений, преподавателей и студентов.

Многие из его участников остаются в профессии, ведут малый и микро-бизнес – производят и реализуют авторскую одежду. Для них в рамках фестиваля действует отдельная площадка: «Губернский стиль – fashion pro», имеющая формат дизайн-маркета: симбиоз showroom (выставки-продажи) с профессиональным подиумным показом.

В программе фестиваля так же: конкурс и выставка fashion-иллюстраций, , презентация модельеров Донецкой народной республики, состоится традиционная этнографическая встреча «Казачья вечеря».

Фестиваль «Губернский стиль» задумывался как творческое пространство для сохранения, интерпретации и включения в современную моду традиций русского национального костюма, что удалось в полной мере и стало отличительной особенностью фестиваля.

Соорганизаторами фестиваля в нынешнем сезоне стали Центр Галереи Чижова и Воронежский Дом дизайнера.

Продюсер фестиваля

Николай Сапелкин

sapelkin@mail.ru