Манекенщик Louis Vuitton оказался убийцей

24-летний британец Джордж Ко признан виновным в убийстве своего коллеги-манекенщика.

Манекенщик, выходивший на подиум на показах дома Louis Vuitton, признан виновным в убийстве своего коллеги. В январе этого года 24-летний британец Джордж Ко совершил преступление в отношении 25-летнего Гарри Узоки. Во ходе следствия удалось установить, что Ко завидовал более успешной карьере Узоки, а также его дружбе с супермоделью Джордан Данн. При этом манекенщик во многом подражал своего коллегу. Незадолго до убийства Гарри Узоки называл Ко в сети фейком и даже попросил перестать его копировать. Конфликт в переписке вылился в вооруженную драку, которая закончилась трагедией. Окончательный приговор Ко будет вынесен в конце сентября.