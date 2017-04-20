Мануэль Арно стал главным редактором Vogue Arabia

Следом за итальянским и британским Vogue арабская версия журнала сменила главного редактора.

Одной из главных тем последних дней стало назначение нового главного редактора Vogue Arabia. Им стал Мануэлб Арно, который сменил на высоком посту Дину Альхухани Абдулазиза и вступит в свои права 7 мая этого года. До этого Арно успел поработать в Vogue Portugal, GQ Portugal, GQ Brazil и Vogue US, а еще недавно занимал место главного редактора в «Архитектурном дайджесте» на Ближнем Востоке.