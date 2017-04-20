Вход
ADV
Интересно
Vogue (723)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Мануэль Арно стал главным редактором Vogue Arabia

  • 403
  • 0
  • 20 Апреля 201714:28
Сюжеты: Vogue

Следом за итальянским и британским Vogue арабская версия журнала сменила главного редактора.

Одной из главных тем последних дней стало назначение нового главного редактора Vogue Arabia. Им стал Мануэлб Арно, который сменил на высоком посту Дину Альхухани Абдулазиза и вступит в свои права 7 мая этого года. До этого Арно успел поработать в Vogue Portugal, GQ Portugal, GQ Brazil и Vogue US, а еще недавно занимал место главного редактора в «Архитектурном дайджесте» на Ближнем Востоке.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru