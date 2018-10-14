Маргерита Миссони возглавила линейку M Missoni

Внучка основателя марки стала креативным директором молодежной линии и представит свою дебютную коллекцию в конце зимы.

На днях Маргерита Маккапани-Миссони была назначена креативным директором итальянской марки M Missoni. Весной этого года семейная компания Missoni Group выкупила бренд у Valentino Fashion Group и теперь проводит небольшую реорганизацию. Полноценный дебют Маргериты состоится в конце зимы, когда дизайнер представит коллекцию сезона весна-лето 2020.