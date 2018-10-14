Вход
ADV
Интересно
Missoni (114)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Маргерита Миссони возглавила линейку M Missoni

  • 90
  • 0
  • 14 Октября 201813:40
Сюжеты: Missoni

Внучка основателя марки стала креативным директором молодежной линии и представит свою дебютную коллекцию в конце зимы.

На днях Маргерита Маккапани-Миссони была назначена креативным директором итальянской марки M Missoni. Весной этого года семейная компания Missoni Group выкупила бренд у Valentino Fashion Group и теперь проводит небольшую реорганизацию. Полноценный дебют Маргериты состоится в конце зимы, когда дизайнер представит коллекцию сезона весна-лето 2020.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru