Марка Burberry переходит на новый график

Британский люксовый бренд пообещал в скором времени перейти на формат еженедельных релизов.

Вдохновившись примером Эди Слимана, который с недавнего времени возглавляет парижский дом моды Celine, Рикардо Тиши объявил о преобразованиях, которые ждут марку Burberry. 17 сентября дизайнер представит свою дебютную коллекцию для британского дома моды, которая будет представлять собой лимитированную капсулу. С этого же времени бренд перейдет на формат еженедельных релизов новых коллекций. По такой схеме работает большинство спортивных и стристайл-марок, что заставляет покупателей чаще заходить в бутики и интересоваться обновлениями ассортимента на сайтах.