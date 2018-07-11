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BURBERRY (193)
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Артем Кузелев

Марка Burberry переходит на новый график

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  • 11 Июля 201815:46
Сюжеты: BURBERRY

Британский люксовый бренд пообещал в скором времени перейти на формат еженедельных релизов.

Вдохновившись примером Эди Слимана, который с недавнего времени возглавляет парижский дом моды Celine, Рикардо Тиши объявил о преобразованиях, которые ждут марку Burberry. 17 сентября дизайнер представит свою дебютную коллекцию для британского дома моды, которая будет представлять собой лимитированную капсулу. С этого же времени бренд перейдет на формат еженедельных релизов новых коллекций. По такой схеме работает большинство спортивных и стристайл-марок, что заставляет покупателей чаще заходить в бутики и интересоваться обновлениями ассортимента на сайтах.

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