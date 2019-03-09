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Артем Кузелев

Марка Calvin Klein борется с кризисом

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  • 09 Марта 201910:01
Сюжеты: Calvin Klein

Руководство американского бренда приняло решение прекратить выпускать сезонные коллекции.

После расставания с Рафом Симонсом марка Calvin Klein продолжает внутреннюю реорганизацию. На днях руководство компании объявило о намерении прекратить выпуск сезонных коллекций. Кроме того, бренд отказался от планируемого ранее перезапуска, а также закрывает миланский офис, в результате чего будут сокращены 50 сотрудников (столько же будет сокращено в нью-йоркском офисе). В свежих новостях Calvin Klein также закрытие кутюрной линии Calvin Klein by Appointment и увольнение ее президента Мишель Кесслер-Сандерс. Также сообщается, что руководство компании по-прежнему находится в поисках креативного директора.

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