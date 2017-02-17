Марка Calvin Klein сменила логотип

Одной из первых инициатив нового креативного директора американского бренда стал ребрендинг.

Возглавив американскую марку Calvin Klein, Раф Симонс начал кампанию по ребрендингу компании. Первым шагом стало изменение знаменитого логотипа, о чем дизайнер рассказал в официальном аккаунте в Instagram. Теперь лого стало еще более минималистичным, что, по мнению Рафа, напоминает об истоках и традициях Calvin Klein.