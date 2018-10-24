Марка Celine обновит интернет-концепцию

Под руководством Эди Слимана парижский дом моды начинает новую главу своей жизни в виртуальном пространстве.

Креативный директор Celine сообщил, что намерен в ближайшее время обновить онлайн-площадку парижской марки. Обновленная версия сайта и интернет-магазина начнут работать на территории Франции, Италии, Германии и Великобритании, а затем к Европе присоединятся США. Уже с декабря этого года приобрести понравившиеся вещи бренда станет значительно проще, а к способам оплаты покупок в интернет-магазине добавится еще и сервис Apple Pay.

Что касается ассортимента, то уже сейчас на сайте можно заказать одежду и аксессуары из весенне-летней коллекции 2019 года, хотя они и не представлены в физических магазинах. Цены варьируются от 335 до 24800 долларов.