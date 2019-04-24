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Артем Кузелев

Марка COS – главный адепт минимализма

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  • 24 Апреля 201918:16
Сюжеты: COS

Шведский бренд представил лукбук осенне-зимней коллекции, вдохновленной формами лаконичной архитектуры.

Минималистичная архитектура Европейского Севера и Скандинавии стала источником вдохновения для дизайнеров COS. Марка представила лукбук коллекции сезона осень-зима 2019/20, которая приятно удивляет строгими формами и прямыми линиями. Представленные образы выглядят как скульптуры, собранные из асимметричных платьев, свободных рубах и брюк, сложно скроенных юбок и пальто. Настроение подчеркивается и палитрой, основанной на черном, сером, кирпично-красном и зеленом.

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