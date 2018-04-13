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Артем Кузелев

Марка COS от H&M отправится на Pitti Uomo

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  • 13 Апреля 201815:03
Сюжеты: H&M

На днях ряд изданий опубликовал информацию о том, что марка COS может стать специальным гостем летней ярмарки во Флоренции.

Первым новость сообщило авторитетное издание WWD. По информации портала, марка COS, принадлежащая компании H&M, может стать участником флорентийской выставки Pitti Uomo. Вероятно, в один из дней мероприятия с 12 по 15 июня бренд проведет показ новой коллекции. Это будет первый случай в истории Pitti Uomo когда специальным гостем ярмарки становится демократичный бренд.

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