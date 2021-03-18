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Артем Кузелев

Марка Emilio Pucci переходит исключительно на круизные коллекции

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  • 18 Марта 202112:46
Сюжеты: Emilio Pucci

Руководство итальянского дома анонсировало старт реализации новой бизнес-модели. Согласно стратегии, Emilio Pucci откажется от сезонных коллекций и будет выпускать лишь круизные.

Изменения последуют за сокращением производственных мощностей и дистрибьюторской сети  Emilio Pucci. Марка будет развивать лишь избранные розничные магазины и сделает акцент на сегменте электронной коммерции. Кроме того, будет реорганизована миланская штаб-квартира компании и основное производство в Болонье. В данный момент руководство бренда ведет переговоры с профсоюзными организациями о сокращениях штата.

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