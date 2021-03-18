Марка Emilio Pucci переходит исключительно на круизные коллекции

Руководство итальянского дома анонсировало старт реализации новой бизнес-модели. Согласно стратегии, Emilio Pucci откажется от сезонных коллекций и будет выпускать лишь круизные.

Изменения последуют за сокращением производственных мощностей и дистрибьюторской сети Emilio Pucci. Марка будет развивать лишь избранные розничные магазины и сделает акцент на сегменте электронной коммерции. Кроме того, будет реорганизована миланская штаб-квартира компании и основное производство в Болонье. В данный момент руководство бренда ведет переговоры с профсоюзными организациями о сокращениях штата.