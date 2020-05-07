Вход
ADV



Интересно
Guess (62)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Guess пожертвовала на борьбу с пандемией 1,3 миллиона долларов

  • 305
  • 0
  • 07 Мая 202018:24
Сюжеты: Guess, Covid19

Сумма будет направлена на приобретение одежды, предметов первой необходимости и средств индивидуальной защиты для пострадавших в США, Италии и Испании.

Представители марки сообщили, что доставку благотворительной помощи осуществят организации Direct Relief и Good360. Вместе компании передадут 45 000 вещей, одеял и детских раскрасок пострадавшим от Covid-19, а также защитные маски и антисептики – работникам служб доставки и продовольственных магазинов. Кроме того, Guess запускает образовательную кампанию о важности донорства крови.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru