Марка Guess пожертвовала на борьбу с пандемией 1,3 миллиона долларов

Сумма будет направлена на приобретение одежды, предметов первой необходимости и средств индивидуальной защиты для пострадавших в США, Италии и Испании.

Представители марки сообщили, что доставку благотворительной помощи осуществят организации Direct Relief и Good360. Вместе компании передадут 45 000 вещей, одеял и детских раскрасок пострадавшим от Covid-19, а также защитные маски и антисептики – работникам служб доставки и продовольственных магазинов. Кроме того, Guess запускает образовательную кампанию о важности донорства крови.