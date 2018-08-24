Марка Helmut Lang сокращает штат

Руководство бренда приняло решение избавиться от десятков работников.

В Helmut Lang подтвердили недавнюю информацию о том, что компания собирается сократить около 40 сотрудников. Сокращения коснуться не только работников производства, но в том числе и разработчиков продуктов. Как оказалось, реанимированный бренд все еще не может стать прибыльным. В этом ему не помогают не оригинальные рекламные кампании, ни масштабные коллаборации.

Чтобы исправить ситуацию, руководство сокращает персонал, а также ассортимент. Теперь марка больше внимания уделит дениму, а за разработку всех коллекций будет отвечать одна команда.