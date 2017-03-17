Марка Jil Sander прощается с креативным директором

Еще один знаменитый дом моды расстается со своим главным дизайнером.

Сегодня стало известно, что креативный директор дома Jil Sander покидает свой пост. После трех лет работы во главе бренда из компании уходит Родольфо Пальялунга. Свою последнюю коллекцию на этом месте работы итальянский дизайнер показал на миланской Неделе моды в прошлом месяце.

«Мы решили прекратить наше совместное профессиональное путешествие с Родольфо Пальялунга, – поделилась с прессой исполнительный директор компании Алессандра Беттари. – Мы хотим выразить глубокую благодарность дизайнеру за его отличную работу в Jil Sander и уважение, которое он вызвал у клиентов бренда». Чем теперь займется Родольфо, пока что неизвестно, однако сегодня в индустрии много вакантных мест: например, в Roberto Cavalli или Givenchy.