Марка Levi's расскажет об истории американского стиля

В будущем году в Сан-Франциско пройдет выставка, посвященная основателю бренда.

В Современном еврейском музее, базирующемся в Сан-Франциско, пройдет выставка, посвященная основателю марки Levi’s. Проект получил название «История американского стиля» и представит публике более 150 архивных моделей. Среди прочего, здесь будут представлены и винтажные модели из персональной коллекции Леви Штраусса. Откроется экспозиция 13 февраля будущего года и будет работать до 9 августа.