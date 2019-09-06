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Артем Кузелев

Марка Levi's расскажет об истории американского стиля

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  • 06 Сентября 201912:52
Сюжеты: Levi's

В будущем году в Сан-Франциско пройдет выставка, посвященная основателю бренда.

В Современном еврейском музее, базирующемся в Сан-Франциско, пройдет выставка, посвященная основателю марки Levi’s. Проект получил название «История американского стиля» и представит публике более 150 архивных моделей. Среди прочего, здесь будут представлены и винтажные модели из персональной коллекции Леви Штраусса. Откроется экспозиция 13 февраля будущего года и будет работать до 9 августа.

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