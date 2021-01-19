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Артем Кузелев

Марка Mango объявила о расширении ассортимента

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  • 19 Января 202110:26
Сюжеты: Mango

Испанский бренд запустил линейку текстиля и товаров для дома. В пресс-службе российского отделения Mango говорят, что новую продукцию можно будет увидеть в продаже во втором квартале 2021 года. Ожидается, что ассортимент будет представлен на онлайн-площадках бренда в 19 странах Европы.

Известно, что домашняя линия включит широкий ассортимент товаров для спальни, гостиной, ванной, кухни и столовой. Также на первом этапе расширения продуктового ряда Mango представит капсульную коллекцию текстиля, включающую постельное белье, банные и кухонные принадлежности. Предложение будет расширено во второй половине года, коллекция будет дополнена стеклянными изделиями и посудой. Подчеркивается, что производство товаров для домашней линии соответствует принципам устойчивого развития.

 
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