Марка Missoni объединяет показы

Руководство итальянского дома моды объявило о намерении объединить мужской и женский показы сезона весна-лето 2018.

В этом году итальянский дом моды отмечает 20-летие успешной карьеры его креативного директора Анджелы Миссони. В честь этой даты планируется несколько торжественных мероприятий, одним из которых станет смешанный показ. Объединенное дефиле мужской и женской коллекции состоится в сентябре во время Недели моды в Милане. На подиум выйдут модели в нарядах сезона весна-лето 2018. После показа гости отправятся на торжественный юбилейный ужин.