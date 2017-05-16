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Артем Кузелев

Марка Missoni объединяет показы

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  • 16 Мая 201709:17
Сюжеты: Missoni

Руководство итальянского дома моды объявило о намерении объединить мужской и женский показы сезона весна-лето 2018.

В этом году итальянский дом моды отмечает 20-летие успешной карьеры его креативного директора Анджелы Миссони. В честь этой даты планируется несколько торжественных мероприятий, одним из которых станет смешанный показ. Объединенное дефиле мужской и женской коллекции состоится в сентябре во время Недели моды в Милане. На подиум выйдут модели в нарядах сезона весна-лето 2018. После показа гости отправятся на торжественный юбилейный ужин.

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