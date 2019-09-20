Марка Moncler теперь в рейтинге устойчивого развития Доу – Джонса

Экологические и социальные инициативы итальянского бренда были по достоинству оценены экспертами.

Итальянская марка Moncler впервые оказался в рейтинге устойчивого развития Доу – Джонса (Dow Jones Sustainability Index). В список попадают мировые компании, оцененные экспертами по уровню экономической, социальной и экологической ответственности. На этот раз бренд Moncler был отмечен как лидер производства текстиля, одежды и предметов роскоши.

Отметим, что ранее руководство компании сообщило, что к 2021 году марка планирует стать углеродно-нейтральной. В конце августа бренд подписал экологический пакт с лидерами стран «Большой семерки». Кроме того, в Moncler традиционно уделяют пристальное внимание благополучию сотрудников, разрабатывая для них программы здравоохранения и профразвития.