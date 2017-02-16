Марка Nike говорит о равенстве в новой кампании

Спортивная и стритстайл марка продолжает выражать свой протест политике Дональда Трампа.

Политика стала одной из главных тем текущего модного сезона. Приход Трампа на пост президента США вызвал очень бурную реакцию в мировом сообществе. Это сказалось и на модной индустрии, которая раскололась на три лагеря. Большинство марок заняли нейтральную позицию, однако нашлись те, кто выразил протест ил поддержку новому президенту.

1 / 9 Новая кампания Nike

















Если бренды Nordstrom и Sears открыто поддержали Трампа и его политику, то такие марки как Nike или Diesel публично выражают свое недовольство. В частности, новая рекламная кампания Nike говорит о равенстве, показывая людей различных рас. Кроме того, генеральный директор компании Марк Паркер опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что марка не делает различий между людьми с разными оттенками кожи и считает, что сила человечества в единстве. В рекламе снялись такие спортсмены, как Леброн Джеймс, Серена Уильямс и Габби Дуглас. Ранее бренд выступал не только за расовое равенство, но и за права инвалидов и ЛГБТ-сообщества.