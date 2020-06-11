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Артем Кузелев

Марка Nike поддержала темнокожее население США

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  • 11 Июня 202013:38
Сюжеты: Nike

Руководство спортивного бренда направило 40 миллионов долларов на борьбу с расизмом и расовой дискриминацией.

Выделенные средства будут распределены между разными общественными организациями, поддерживающими борьбу с расовым неравенством и социальной несправедливостью. Президент и генеральный директор марки Nike Джон Донахью подчеркнул: «Системный расизм и события, которые произошли в Америке за последние несколько недель, служат неотложным напоминанием о том, что необходимы постоянные изменения в сознании нашего общества. Мы должны глубже изучить проблемы, с которыми сталкиваются общины темнокожих, и понять, какие огромные страдания приносит расовый фанатизм. Семья Nike никогда не перестанет стремиться стать образцом для подражания в плане расового разнообразная».

 
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