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Артем Кузелев

Марка Nike присоединилась к эко-инициативе ООН

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  • 28 Июня 201911:20
Сюжеты: Nike

Спортивный бренд присоединился к Хартии модной индустрии для борьбы с изменениями климата.

Хартия была принята на конференции ООН в декабре прошлого года. Тогда документ был подписан представителями компаний adidas, Burberry, Esprit, Guess и H&M. Задача инициативы – снижение к 2030 году выбросов углекислого газа в атмосферу на 30%, а к 2050-му – углеродная нейтральность модной индустрии.

Теперь к Хартии присоединился бренд Nike, директор по устойчивому развитию которого подчеркнул: «Для решения такой большой проблемы, как изменение климата, всем участникам модной индустрии нужно выступать вместе. Вот почему мы объединились с ООН, чтобы сделать то, что пойдет на благо планете и спорту».

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