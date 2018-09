Марка Nike снова в центре скандала

Очередным поводом для негатива в адрес бренда послужил кадр из новой рекламной кампании с участием спортсмена Колина Каперника.

Колин Каперник не играет в американский футбол уже два года, но по-прежнему остается одним из самых обсуждаемых спортсменов США. За футболистом тянется негативная слава с того момента, когда в 2016 году он отказался перед матчем вставать под гимн страны. Такой демарш Каперник объяснил тем, что не хочет притворяться, будто он гордится флагом государства, притесняющего чернокожих и национальные меньшинства.

Однако за пять лет до этого, в 2011 году марка Nike подписала в Колином рекламный контракт, правда, из-за скандала не спешила его реализовывать. Недавно же футболист стал лицом новой кампании Just Do It, которая отмечает 30-летие. Портрет спортсмена маркетологи бренда сопроводили цитатой: «Нужно во что-то верить. Даже если придется потерять все». Пользователи сети оказались недовольными таким решением и в интернете появились негативные посты в адрес Nike, сопровождающиеся хэштегами #BoycottNike и #JustBurnIt.