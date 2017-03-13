Вход
ADV
Интересно
Nike (133)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Nike становится еще ближе к людям

  • 170
  • 0
  • 13 Марта 201716:48
Сюжеты: Nike

На прошлой неделе всемирно известный спортивный бренд опубликовал сразу две вдохновляющие новости.

Первым сообщением стало известие о запуске линии хиджабов для женщин-мусульманок, занимающихся спортом. Коллекция Nike Pro Hijab стартует в будущем году и создается для того, чтобы сделать спорт более привлекательным. Дизайн вещей разрабатывается совместно с тяжелоатлеткой Амной Аль-Хаддад и фигуристкой Захрой Лари из Объединенных Арабских Эмиратов.

Второй новостью стало известие о том, что Nike запускает линейку спортивной одежды plus size. Бренд уже выпустил первую коллекцию женской одежды с размерным рядом от XL до 3XL. Всего линию составят более 200 моделей для занятий спортом и повседневные вещи: брюки, топы, толстовки, нижнее белье, куртки и многое другое.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru