Марка Proenza Schouler выбывает из фэшн-календаря

Дизайнерский дуэт Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса решил идти собственным путем, игнорируя расписание официальных Недель моды.

Лихорадка, связанная с официальным календарем модной индустрии, стала особенно очевидна в прошлом году. Многие марки и дизайнеры предпочли разработать собственное расписание работы и показов, более удобное и адекватное их бизнес-стартегии. Кто-то поддержал концепцию «смотри – покупай», кто-то передвинул шоу, чтобы объединить мужские и женские коллекции, кто-то объединил все линейки в одну, кто-то отказался от создания сезонных коллекций.

Похоже, что креативные директора американской марки Proenza Schouler подробно изучили опыт коллег и решили разработать собственную модель работы. Дизайнеры Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес объявили, что покидают официальный календарь моды, чтобы построить свою концепцию, которая будет более близкой к современным реалиям рынка. Для начала марка объединит межсезонную коллекцию и линию прет-а-порте. Вторым шагом станет отказ от шоу на Неделе моды в Нью-Йорке в сентябре и феврале в пользу индивидуальных показов в июле и январе. Первое комбинированное шоу бренда состоится уже в рамках кутюрной Недели, которая пройдет в июле этого года в Париже.