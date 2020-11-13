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Артем Кузелев

Марка Puma вновь сотрудничает с выпускниками Central Saint Martins

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  • 13 Ноября 202020:23
Сюжеты: Puma, Central Saint Martins

Совместно с молодыми дизайнерами бренд выпустил вторую экологичную коллекцию.

Недавно стартовали продажи второй совместной коллекции марки Puma и выпускников программ BA Fashion и BA Fashion Communication лондонской школы искусств и дизайна Central Saint Martins. Капсула получила название For the Love of Water и рассказывает о важности сокращения объемов воды в производстве одежды.

Отмечается, что при создании коллекции в производственном процессе использовалось меньшее количество воды. Такого результата удалось достичь применения неокрашенных тканей и материалов, окрашенных по технологии Dope Dye. Также во многих моделях использованы сетки из переработанных материалов, кожа, не содержащая хрома, а также прорезиненные покрытия.

 
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