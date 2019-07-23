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Артем Кузелев

Марка Ralph Lauren прощается с президентом

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  • 23 Июля 201909:53
Сюжеты: Ralph LAUREN

После пяти лет сотрудничества американскую компанию покидает Валери Херманн.

Американская марка Ralph Lauren опубликовала релиз, в котором сообщила о расставании с президентом Валери Херманн. Топ-менеджер покидает компанию после пяти лет успешного сотрудничества. В публикации подчеркивается, что Херманн уходит с высокого поста по собственному желанию, о ее дальнейших планах ничего не сообщается. Известно лишь, что Валери собирается вернуться в Европу.

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