Марка Ralph Lauren прощается с президентом

После пяти лет сотрудничества американскую компанию покидает Валери Херманн.

Американская марка Ralph Lauren опубликовала релиз, в котором сообщила о расставании с президентом Валери Херманн. Топ-менеджер покидает компанию после пяти лет успешного сотрудничества. В публикации подчеркивается, что Херманн уходит с высокого поста по собственному желанию, о ее дальнейших планах ничего не сообщается. Известно лишь, что Валери собирается вернуться в Европу.