Марка Рианны ищет дополнительное финансирование

Для расширения бренду Savage x Fenty требуются инвестиции в объеме 100 млн долларов.

В компании Рианны заявили о расширении портфеля маркой спортивной одежды. Для этого ей потребуются дополнительные инвестиции общим объемом 100 млн долларов. Ожидается, что указанные инвестиции профинансируют не только запуск новой линии, но и выход группы брендов Рианны на европейский рынок. В данный момент бренд ведет переговоры с крупнейшим инвестиционным конгломератом Goldman Sachs Group.

Сейчас компания Рианны сотрудничает с глобальными венчурными компаниями Marcy Venture Partners, Jay-Z, ACME Capital, TriplePoint Ventures и Avenir Growth Capital, которые обеспечили ей инвестиции в объеме свыше 70 млн долларов.