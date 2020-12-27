Вход
ADV



Интересно
Rihanna (Рианна) (104)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Рианны ищет дополнительное финансирование

  • 144
  • 0
  • 27 Декабря 202012:11
Сюжеты: Rihanna (Рианна)

Для расширения бренду Savage x Fenty требуются инвестиции в объеме 100 млн долларов.

В компании Рианны заявили о расширении портфеля маркой спортивной одежды. Для этого ей потребуются дополнительные инвестиции общим объемом 100 млн долларов. Ожидается, что указанные инвестиции профинансируют не только запуск новой линии, но и выход группы брендов Рианны на европейский рынок. В данный момент бренд ведет переговоры с крупнейшим инвестиционным конгломератом Goldman Sachs Group.

Сейчас компания Рианны сотрудничает с глобальными венчурными компаниями Marcy Venture Partners, Jay-Z, ACME Capital, TriplePoint Ventures и Avenir Growth Capital, которые обеспечили ей инвестиции в объеме свыше 70 млн долларов.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru