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Артем Кузелев

Рианна запустила линию мужского белья

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  • 01 Октября 202012:19
Сюжеты: Rihanna (Рианна)

Через пару дней марка Savage x Fenty представит дебютную коллекцию, адресованную мужчинам.

Бельевой бренд Рианны Savage x Fenty дебютирует с мужской коллекцией. Первая коллекция появится в продаже 2 октября 2020 года, стоимость моделей составит от 12,92 до 69,95 долларов. За их создание отвечал Кристиан Комбс, ранее уже сотрудничавший с Рианной музыкант и манекенщик.

 
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