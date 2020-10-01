Рианна запустила линию мужского белья

Через пару дней марка Savage x Fenty представит дебютную коллекцию, адресованную мужчинам.

Бельевой бренд Рианны Savage x Fenty дебютирует с мужской коллекцией. Первая коллекция появится в продаже 2 октября 2020 года, стоимость моделей составит от 12,92 до 69,95 долларов. За их создание отвечал Кристиан Комбс, ранее уже сотрудничавший с Рианной музыкант и манекенщик.