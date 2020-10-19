Продажи марки Fenty не оправдали ожиданий

Руководство холдинга LVMH высказало недовольство ходом дел бренда Рианны.

Финансовый директор парижского конгломерата LVMH Жан-Жак Гийони рассказал, что марке, основанной Рианной, предстоит большая работа над продвижением и продажами. Продукция одежной линии Fenty не пользуется такой высокой популярностью, как косметика Fenty Beauty. Отмечается, что последняя смогла всего лишь за несколько недель принести холдингу порядка 100 миллионов долларов. Гийони рассказал: «Что касается одежды Fenty, мы, очевидно, все еще находимся на стадии запуска, и нам нужно точно выяснить, на чем стоит сконцентрироваться. Это непросто. Нам пришлось полностью начинать с нуля. Рианна нам сильно помогает, но я бы сказал, что над брендом нужно еще много работать. Есть успешные модели, а есть вещи, которые провалились. Мы должны разобраться и решить, на какой одежде стоит делать упор в ближайшие годы».