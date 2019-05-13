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Артем Кузелев

Марка Рианны представит первую коллекцию 22 мая

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  • 13 Мая 201912:51
Сюжеты: Rihanna (Рианна)

Люксовый холдинг LVMH и поп-звезда подтвердили запуск марки Fenty и назначили дату первого релиза.

Рианна и руководство конгломерата LVMH подтвердили сотрудничество, результатом которого станет запуск нового бренда. Как и сообщалось ранее, марка получила название Fenty, а ее дебютная коллекция поступит в продажу уже 22 мая. В интервью изданию Business of Fashion Рианна сообщила: «Мистер Арно дал мне уникальную возможность создать модный бренд, никак не ограничивая мою творческую свободу». На данный момент Рианна и LVMH имеют равные доли в проекте, который предварительно оценивается в 60 миллионов евро.

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