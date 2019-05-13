Марка Рианны представит первую коллекцию 22 мая

Люксовый холдинг LVMH и поп-звезда подтвердили запуск марки Fenty и назначили дату первого релиза.

Рианна и руководство конгломерата LVMH подтвердили сотрудничество, результатом которого станет запуск нового бренда. Как и сообщалось ранее, марка получила название Fenty, а ее дебютная коллекция поступит в продажу уже 22 мая. В интервью изданию Business of Fashion Рианна сообщила: «Мистер Арно дал мне уникальную возможность создать модный бренд, никак не ограничивая мою творческую свободу». На данный момент Рианна и LVMH имеют равные доли в проекте, который предварительно оценивается в 60 миллионов евро.