Марка Стеллы Маккартни покидает холдинг Kering

На днях британский дизайнер сообщила о прекращении бизнес-партнерства с люксовым концерном Kering.

В минувшую субботу обе стороны сделали заявления о том, что подписали соглашение об уступке концерном Kering Стелле Маккартни 50% акций компании Stella McCartney Ltd. Теперь британский дизайнер становится единственной владелицей свой марки. О стоимости сделки источники не сообщают, так же, как и об источниках финансирования, к помощи которых прибегла Стелла. Дизайнер лишь рассказала журналистам: «Пришло время полностью взять под собственный контроль компанию, которая носит мое имя. Это целесообразный и очень важный для меня шаг… Я невероятно признательна Франсуа-Анри Пино, его семье и всем сотрудникам Kering за все, что мы построили вместе за эти семнадцать лет. Не терпится начать новую главу моей жизни и вступить в будущее вместе с моим брендом и нашей командой».