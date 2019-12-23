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Артем Кузелев

Марка The North Face откроет первый магазин в России

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  • 23 Декабря 201916:17

Американский бренд уличной и спортивной одежды анонсировал открытие первого фирменного магазина на территории России.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, первый российский магазин The North Face откроется в Санкт-Петербурге в марте 2020 года. Торговое пространство разместится ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Развитием марки на российском рынке займется компания Inventive Retail Group,. В ближайших планах The North Face открытие еще десяти розничных магазинов в России.

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