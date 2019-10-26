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Артем Кузелев

Марка The North Face поставила паучий шелк на поток

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  • 26 Октября 201910:07

Впервые вещи из инновационного материала запущены в массовое производство.

Ранее американская стритстайл-марка уже выпускала отдельные вещи из биотехнологической марки, однако только сейчас The North Face и его японский представитель Goldwin решились на массовое производство. Коллаборация представила первую в мире куртку, полностью сделанную из синтетического паучьего шелка. Работа с этим синтетическим волокном, по мнению создателей, очень важна для будущего, потому что паучий шелк имеет уникальные свойства прочности и упругости. Хотя сейчас модель выйдет ограниченным тиражом в 50 экземпляров, через два года стоит ожидать более смелых решений – в 2021 году в Таиланде завершится строительство большого завода по производству паучьего волокна.

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