Марка The North Face поставила паучий шелк на поток

Впервые вещи из инновационного материала запущены в массовое производство.

Ранее американская стритстайл-марка уже выпускала отдельные вещи из биотехнологической марки, однако только сейчас The North Face и его японский представитель Goldwin решились на массовое производство. Коллаборация представила первую в мире куртку, полностью сделанную из синтетического паучьего шелка. Работа с этим синтетическим волокном, по мнению создателей, очень важна для будущего, потому что паучий шелк имеет уникальные свойства прочности и упругости. Хотя сейчас модель выйдет ограниченным тиражом в 50 экземпляров, через два года стоит ожидать более смелых решений – в 2021 году в Таиланде завершится строительство большого завода по производству паучьего волокна.