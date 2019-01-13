Марка Tommy Hilfiger отправляется в Париж

Слухи о том, что американский дизайнер присоединится к официальному парижскому расписанию, подтвердились.

На этот раз Неделя моды в Париже удивит показом американского бренда Tommy Hilfiger. В рамках официального расписания дизайнер проведет здесь шоу 2 марта, на котором представит коллекцию, разработанную совместно с Зендайей. В релизе марки говорится, что дефиле пройдет в формате «смотри – покупай».