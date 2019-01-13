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Артем Кузелев

Марка Tommy Hilfiger отправляется в Париж

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  • 13 Января 201913:18
Сюжеты: Tommy Hilfiger, Неделя моды в Париже

Слухи о том, что американский дизайнер присоединится к официальному парижскому расписанию, подтвердились.

На этот раз Неделя моды в Париже удивит показом американского бренда Tommy Hilfiger. В рамках официального расписания дизайнер проведет здесь шоу 2 марта, на котором представит коллекцию, разработанную совместно с Зендайей. В релизе марки говорится, что дефиле пройдет в формате «смотри – покупай».

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