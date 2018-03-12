Марка Undercover отказалась от женских показов

Шоу сезона осень-зима 2018/19 на минувшей Неделе моды в Париже стало финальным для женской линии бренда.

Руководство марки Undercover объявило о намерении отказаться от показов новых коллекций женской линии. Шоу сезона осень-зима 2018/19 стало для линейки финальным. Креативный директор Undercover Джун Такаши сообщил, что хочет целиком и полностью сосредоточиться на мужских коллекциях, первую из которых он презентует уже в июне на мужской Неделе в Париже. До этого мужскую линию можно было видеть только в формате лукбука. Свое решение дизайнер прокомментировал так: «Сложно создать женскую одежду, которая будет достаточно креативно выглядеть на подиуме, и при этом ее можно было бы носить в реальной жизни. При этом мне кажется, я не должен делать мужскую одежду экстравагантной, чтобы сделать хорошее шоу».