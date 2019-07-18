Марка Victoria Beckham прощается с генеральным директором

Спустя год после назначения британский бренд покидает Паоло Рива.

Марка Виктории Бекхэм продолжает проводить реструктуризацию и обновление стратегии развития. После некоторых преобразований компания решила попрощаться с Паоло Рива, который занимал пост генерального директора Victoria Beckham в течение года. О том, кто его заменит, стало известно сразу же после публикации новости. Теперь бренд возглавит председатель правления Ральф Толедано. В пресс-релизе компании говорится, что решение стало одной из мер по улучшению финансового состояния марки.