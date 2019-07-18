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Артем Кузелев

Марка Victoria Beckham прощается с генеральным директором

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  • 18 Июля 201911:41
Сюжеты: Beckham

Спустя год после назначения британский бренд покидает Паоло Рива.

Марка Виктории Бекхэм продолжает проводить реструктуризацию и обновление стратегии развития. После некоторых преобразований компания решила попрощаться с Паоло Рива, который занимал пост генерального директора Victoria Beckham в течение года. О том, кто его заменит, стало известно сразу же после публикации новости. Теперь бренд возглавит председатель правления Ральф Толедано. В пресс-релизе компании говорится, что решение стало одной из мер по улучшению финансового состояния марки.

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