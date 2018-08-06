Марка Yeeze сделала Канье Уэста миллиардером

Аналитики сообщают, что в этом году стоимость бренда Yeezy, принадлежащего рэперу, достигла полутора миллиардов долларов США.

Американское агентство бизнес-новостей CNBC сообщает о том, что дела у Канье Уэста идут более чем просто хорошо. Чикагский рэпер и дизайнер находится в полшага о того, чтобы стать миллиардером. При этом отмечается, что основной доход ему приносит совсем не музыка. По оценке аналитиков, модная марка Yeezy принадлежащая Канье, недавно стала стоить полтора миллиарда долларов США. При этом отмечается, что в ближайшем будущем бренд ждет стремительный рост благодаря добавлению линейки баскетбольных кроссовок.